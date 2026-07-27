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Политика

Песков высказался о перспективах воздушного перемирия с Украиной

Песков: никакой конкретики насчет воздушного перемирия с Украиной нет
Сергей Гунеев/РИА Новости

Никакой конкретики по поводу воздушного перемирия с Украиной нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Пока это не более чем измышления СМИ. Какой-либо конкретики [на тему воздушного перемирия] нет, как нет конкретики по поводу новых формул по урегулированию на Украине», — сказал представитель Кремля.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

В Reuters обратили внимание, что Украина уже обращалась к президенту России Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые впоследствии были отклонены. Однако некоторые чиновники считают, что «давление на российскую экономику со стороны продолжающихся ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина», добавило агентство.

В Кремле заявили, что Москва видит в позиции Вашингтона «дуализм»: Соединенные Штаты поставляют оружие Украине, но в то же время выражают готовность способствовать мирному решению конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США.

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