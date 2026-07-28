Началась встреча Трампа с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским началась в Белом доме. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, лидеры обсудят военную поддержку Киева. После переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий на встречу с сенаторами. Визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

По прибытии в Соединенные Штаты Зеленский заявил, что главные приоритеты Украины во время визита в США — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Вашингтоном.

Агентство Reuters писало, что Зеленский и Трамп в ходе встречи могут обсудить некое предложение о прекращении огня в воздухе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения о воздушном перемирии не более чем измышления СМИ, и никакой конкретики по этой теме нет.

Для чего на самом деле Зеленский приехал в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе увидели знак в действиях Трампа перед встречей с Зеленским.