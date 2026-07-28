Зеленский поделился ожиданиями от визита в США

Главные приоритеты Украины во время визита в США – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Вашингтоном. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Владимир Зеленский по прибытии в Соединенные Штаты.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике-встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один-это антибалистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе», — написал Зеленский.

Во вторник, 28 июня, украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Для чего на самом деле Зеленский поедет в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.