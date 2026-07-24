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Политика

Экс-глава Пентагона рассказал, каким может быть вступление Украины в НАТО

Экс-глава Пентагона Эспер: Украина может получить неполное членство в НАТО
Valentyn Ogirenko/Reuters

В вопросе вступления Украины в НАТО можно искать «разные формулы» и в том числе ориентироваться на опыт Западной и Восточной Германии. Об этом в интервью Independence Avenue Media заявил экс-министр обороны США Марк Эспер.

Бывший глава Пентагона подчеркнул, что «есть немало шагов», которые можно предпринять для членства Украины в НАТО. По его словам, во время Холодной войны Западная Германия была членом НАТО, а Восточная — нет. И к Украине может быть применим «подобный подход», когда занятые Россией территории не попадут под гарантии НАТО, а контролируемые Киевом области — попадут.

«Думаю, существуют разные формулы, которые следует рассматривать. Или Украина может получить не полное членство сразу, а определенную промежуточную форму интеграции или полноправное членство с определенными оговорками. Я убежден, что такие решения можно найти. Важнее всего сейчас — отправить ответный сигнал. Он поможет успокоить других союзников по НАТО, укрепит позиции Украины и еще больше сдержит Россию», — заявил Эспер.

В июне бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид сказал, что Украине следует идти по пути разделенной Германии, которая в итоге объединилась.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление страны в НАТО сделает альянс сильнее. До этого Зеленский отметил, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

Также в июле президент Финляндии Александр Стубб сказал, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы альянса, однако можно предоставить стране статус, который будет похож на статус члена блока.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс.

Ранее на Украине рассказали о планах по вступлению в НАТО.

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