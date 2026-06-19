Мирное соглашение по Украине может оставить за Россией 18-19% украинских территорий, а приемлемым вариантом для Киева является путь разделенной Германии. Об этом в интервью Kiev Post заявил экс-посол США в Польше и бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид.

По его словам, Запад не должен признавать утраченные Украиной территории, а Киеву следует попытаться пойти по пути Германии, которая после Второй мировой войны была разделена, но в итоге объединилась.

«Западная Германия никогда не признавала оккупированную Советским Союзом Восточную Германию. Никогда. Но они заявляли, что добьются воссоединения Германии дипломатическими и мирными средствами», — заявил он.

Фрид добавил, что после завершения конфликта Украина должна «очень быстро» восстановиться, как это сделала Германия после Второй мировой войны.

В мае бывший депутат Европарламента и один из главных лидеров французской партии «Национальный фронт» Брюно Гольниш отметил, что конфликт на Украине нужно заморозить по «корейскому сценарию».

В майском прогнозе Центра геополитики банка JPMorgan говорилось, что наиболее вероятным итогом конфликта России и Украины будет «финский сценарий», когда после войны 1939-1940 годов Финляндия уступила СССР 10% своей территории, однако сохранила свою независимость и избежала полной оккупации.

Также недавно один из источников «РБК-Украина» рассказал, что для Киева вариант с заморозкой конфликта по линии соприкосновения с получением Украиной гарантий безопасности является «еще очень хорошим».

Ранее в Кремле заявили о готовности Турции принять переговоры по Украине.