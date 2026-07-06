Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

Президент Финляндии предложил дать Украине статус, подобный члену НАТО

Стубб: членство Украины в НАТО не входит в политические планы
Alina Smutko/Reuters

Членство Украины в НАТО не входит в политические планы, однако страну нужно сблизить с альянсом и дать ей статус, подобный статусу члена объединения. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если бы у меня был выбор, мы бы немедленно сделали Украину членом НАТО. Но я реалистично оцениваю ситуацию и понимаю, что это не входит в политические планы. Но главное, что НАТО нуждается в Украине так же сильно, как Украина нуждается в НАТО. <…> Я действительно считаю, что чем ближе мы сблизим Украину с альянсом, тем сильнее будет его оборона и сдерживающий потенциал», — сказал он.

По словам Стубба, украинскую оборонную промышленность нужно интегрировать с союзниками по НАТО, и это «лучший и самый быстрый способ» обеспечить Киеву статус, подобный члену НАТО. Также это поможет создать «наилучшие условия» для потенциального вступления в организацию в будущем, отметил он.

Также президент считает, что Украине стоит перенять опыт Финляндии, которая приняла стандарты НАТО еще до вступления в блок. По мнению Стубба, Украина может быть интегрирована в НАТО «даже в большей степени», чем была Финляндия до членства в альянсе.

«Некоторые спорные моменты, конечно, являются конфиденциальными, но всё, что я могу вам сказать, это то, что Финляндия не входила в НАТО. Мы смогли создать системы обороны, совместимые с НАТО. <…> Поэтому я не вижу в этом проблемы для [Украины]», — отметил Стубб.

До этого посол Украины при НАТО Алена Гетманчук отметила, что цель вступления в НАТО остается у Украины. 1 июля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм выступает за скорейшее присоединение Украины к ЕС и НАТО.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что в настоящее время у Украины нет перспектив вступления в альянс.

Ранее в НАТО поддержали усиление ударов Украины по России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!