Президент Финляндии предложил дать Украине статус, подобный члену НАТО

Членство Украины в НАТО не входит в политические планы, однако страну нужно сблизить с альянсом и дать ей статус, подобный статусу члена объединения. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если бы у меня был выбор, мы бы немедленно сделали Украину членом НАТО. Но я реалистично оцениваю ситуацию и понимаю, что это не входит в политические планы. Но главное, что НАТО нуждается в Украине так же сильно, как Украина нуждается в НАТО. <…> Я действительно считаю, что чем ближе мы сблизим Украину с альянсом, тем сильнее будет его оборона и сдерживающий потенциал», — сказал он.

По словам Стубба, украинскую оборонную промышленность нужно интегрировать с союзниками по НАТО, и это «лучший и самый быстрый способ» обеспечить Киеву статус, подобный члену НАТО. Также это поможет создать «наилучшие условия» для потенциального вступления в организацию в будущем, отметил он.

Также президент считает, что Украине стоит перенять опыт Финляндии, которая приняла стандарты НАТО еще до вступления в блок. По мнению Стубба, Украина может быть интегрирована в НАТО «даже в большей степени», чем была Финляндия до членства в альянсе.

«Некоторые спорные моменты, конечно, являются конфиденциальными, но всё, что я могу вам сказать, это то, что Финляндия не входила в НАТО. Мы смогли создать системы обороны, совместимые с НАТО. <…> Поэтому я не вижу в этом проблемы для [Украины]», — отметил Стубб.

До этого посол Украины при НАТО Алена Гетманчук отметила, что цель вступления в НАТО остается у Украины. 1 июля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм выступает за скорейшее присоединение Украины к ЕС и НАТО.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что в настоящее время у Украины нет перспектив вступления в альянс.

Ранее в НАТО поддержали усиление ударов Украины по России.