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Политика

Зеленский объяснил, зачем НАТО вступление Украины в альянс

Зеленский: вступление Украины в НАТО сделает альянс сильнее
Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за вступление страны в НАТО и отметил, что это сделает альянс «сильнее». Об этом пишет Guardian.

«У меня к вам вопрос. Вы действительно в это верите? Вы действительно считаете, что было бы правильно оставить за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем обороноспособности? Если у нас уже есть такие возможности, если украинцы уже умеют так воевать, то вполне логично, что эти возможности станут частью коллективной обороны альянса, что сделает нас всех сильнее», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина «разработала» почти все необходимые виды оружия и теперь нуждается в европейской помощи в создании альтернативы американским ракетам Patriot, которые могут защитить страну от баллистических ракетных ударов.

До этого Зеленский также отметил, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

В недавнем интервью газете Financial Times президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы альянса, однако Киев нужно сблизить с НАТО и предоставить ему статус, похожий на члена блока. Также 2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс.

Ранее на Украине рассказали о планах по вступлению в НАТО.

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