На Украине рассказали о планах по вступлению в НАТО

Цель вступления в НАТО остается у Украины. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

По ее словам, Украина станет членом НАТО в обозримой перспективе, так как цель вступления страны альянс зафиксирована в конституции, и этот шаг поддерживает большинство граждан. Также Гетманчук считает, что «все больше» стран НАТО понимают, что членство Украины — в интересах альянса.

«Сегодня, в контексте требований России, это и вопрос нашего суверенитета. Мы имеем право сами выбирать свое будущее, свои альянсы. Тем более если мы пятый год платим столь высокую цену за сохранение своего суверенитета. И я считаю, что понимание этого есть также у НАТО. <…> Мы делаем все, чтобы будущее членство Украины в НАТО воспринималось как нечто незаменимое и действительно необратимое», — заявила она.

Посол отметила, что страна может стать членом НАТО «через несколько лет» после завершения конфликта на Украине. Она подчеркнула, что момент для вступления Украины в альянс «может наступить в любое время».

«Здесь нет преград, которые существуют на пути к членству Украины в Евросоюзе, где во многих случаях нужен консенсус, очень много раз нужно достигать согласия стран на решения, предшествующие членству. А у НАТО нужен один большой консенсус, одно большое «да». Это может произойти очень быстро. И мы должны быть к этому готовы», — сказала она.

В марте Гетманчук заявила, что вступление Украины в НАТО стало бы «лучшей гарантией безопасности» для России, так как это ограничило бы возможности Киева по принятию ответных мер против Москвы. Также в марте генсек НАТО Марк Рютте сказал, что «существует путь Украины в НАТО», и он потребует некоторого времени, так как некоторые союзники «пока не поддерживают членство».

1 июля министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что страна выступает за скорейшее присоединение Украины в ЕС и НАТО.

Ранее Рютте назвал задачу НАТО перед возможными переговорами РФ и Украины.