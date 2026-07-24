Украинский политик объяснил, зачем Зеленский на самом деле поедет в США

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в США, чтобы «пожаловаться на европейцев», которые пытаются его сместить с должности с помощью «картонного майдана». Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, опубликованной на сайте организации.

По его словам, с помощью протестов против отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова европейцы пытаются «политически устранить Зеленского», и президент Украины будет говорить об этом во время грядущего визита в США.

«Европейцы сливают Зеленского, и пора бежать к дяде Сэму за помощью. Поэтому нелегитимный на целую неделю едет в США на похороны сенатора Грэма, где будет пытаться встретиться с Трампом, упасть ему на грудь и пожаловаться, как европейцы его обижают», — отметил Медведчук.

По его словам, Зеленский будет «прятаться от европейцев» и стараться «оттянуть время окончательного поражения Федорову». Медведчук подчеркнул, что «картонный майдан» уничтожил властную вертикаль Украины Зеленского, и Федоров стал «политической фигурой с непомерными амбициями». И, считает политик, в конфликте с Федоровым у Зеленского «шансов нет», а потому его власть «продолжает сыпаться».

До этого Медведчук писал, что Запад уже принял решение об отставке Зеленского, и об этом говорят идущие в стране протесты.

23 июля стало известно, что Зеленский рассматривает возможность приехать в США, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов) и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Тогда же Зеленский заявил, что США подготовили несколько предложений по урегулированию украинского конфликта, которые в ближайшее время могут обсуждаться. Он добавил, что намерен обговорить эти инициативы во время визита в Штаты.

15 июля Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку с поста министра обороны. После увольнения Федорова в стране стартовали протесты.

Ранее в США заявили о «слабости» Зеленского на фоне кадровых перестановок.