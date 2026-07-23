Зеленский заявил о появлении у США нескольких планов по завершению конфликта

США подготовили несколько предложений по урегулированию конфликта, которые в ближайшее время могут стать предметом обсуждения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

По его словам, уже на следующей неделе может состояться его визит в Соединенные Штаты для обсуждения этих инициатив. После этого американская сторона представит свои предложения и России, отметил Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что предстоящая зима станет определяющей. К этому времени Украина либо выйдет на переговорный процесс с Россией, либо столкнется с новым витком эскалации конфликта, добавил он.

23 июля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что президент Дональд Трамп «искренне заинтересован» в мире на Украине, и сейчас для России «самое подходящее время» для завершения конфликта. По словам чиновника, США создают «структурные условия», чтобы сделать будущее мирное соглашение «правдоподобным и возможным».

До этого сообщалось, что Зеленский получил приглашение в США на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом. Там он может обсудить с Трампом продолжение мирных переговоров по урегулированию конфликта России и Украины, пишут украинские СМИ.

Ранее Трамп допустил завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.