Решение об отставке президента Украины Владимира Зеленского уже принято Западом, и об этом говорят идущие в стране протесты. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

«Власть у него отберут, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет. Это решение в Европе уже принято, и отменять его никто не будет. <…> Источник влияния не украинский народ, это западные хозяева, которые целенаправленно отбирают у нелегитимного власть, в которую он преступно заигрался. И власть эта будет отобрана, как бы Зеленский ни сопротивлялся», — отметил он.

По его словам, Зеленский пытается «всеми силами» потушить протесты в стране, однако сделать это у него не удастся, так как «украинский майдан никогда ни с кем не договаривается». Медведчук подчеркнул, что в конечном итоге украинский «майдан» всегда предлагает самый невыгодный вариант «как для власти, так и для украинского народа в целом». И «если кого-то выводят на майдан», то это значит, что «решение уже принято, и оно принято не в Киеве».

«Что бы там ни пытались говорить граждане Украины, им закроют рот и дадут слово политическим зомби под видом гласа народа. Нынешней молодежи, которую сгоняют на майданы по всей Украине, нет никакого дела до Федорова, Сырского и Зеленского; они поют, как всегда, с чужого голоса. Хотелки западных кураторов всегда выдают как украинский майдан за политическую волю украинского народа», — написал Медведчук.

15 июля Михаила Федорова отправили в отставку с поста министра обороны Украины. Одной из причин увольнения стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, которого Федоров обвинил Сырского в интригах и в срыве реформы ТЦК. После увольнения Федорова в стране началисьпротесты.

Директор бюро МИД Эстонии по Украине, Молдове и Южному Кавказу Герт Антсу отметил, что протесты на Украине связаны с тем, что выборов в стране не было уже семь лет.

Ранее Медведчук объяснил, с кем на самом деле конфликтует Федоров.