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Политика

В США заявили о «слабости» Зеленского на фоне кадровых перестановок

NYT: кадровые решения Зеленского могут демонстрировать его слабость
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Частые кадровые перестановки президента Украины Владимира Зеленского могут «демонстрировать его слабость». Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

В статье говорится, что Зеленский «настолько часто отменял свои решения по назначениям и политике, что неразбериха и кадровые перестановки становятся рисками» для Киева во время конфликта. А регулярные кадровые перемены, отмечает газета «могут демонстрировать слабость» украинского лидер в то время, когда стране необходима «твердая рука».

В материале также отмечается склонность украинского главы «прогибаться» и его неуверенность в себе.

15 июля Михаила Федорова, возглавившего минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим армии страны Александром Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. 19 июля издание «Время.ua» сообщило, что участники акций протеста перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского. В итоге глава Украины уволил и Сырского.

Ранее бывший советник Федорова стал советником Зеленского.

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