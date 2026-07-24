Маск призвал быть прагматичными в вопросе мира на Украине

Уход России с территории Украины не является реалистичным, и в этом вопросе нужно быть прагматичными. Об этом в интервью Economist заявил американский бизнесмен, основатель Tesla, SpaceX и Starlink Илон Маск.

«Как мне кажется, здесь очень много желаемого выдают за действительное, когда говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее. Но это нереалистично. Я действительно считаю, что нужен мир, и в этом вопросе необходимо быть прагматичными. Должны быть какие-то уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто прагматичен», — отметил он.

По словам Маска, если мира не будет, то потери обеих сторон будут множиться, а в итоге «ничего не будет достигнуто». Кроме того, бизнесмен раскритиковал западных политиков и дипломатов, которые требуют от России «просто уйти» с территории Украины.

«Меня очень возмущают такие высокопоставленные дипломаты, которые устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, когда люди не выживают на передовой, и при этом говорят о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет», — отметил Маск.

Также в интервью бизнесмен подчеркнул, что любое мирное соглашение по Украине должно подразумевать территориальные уступки в отношении России.

23 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения по урегулированию украинского конфликта, обговоренные в Анкоридже в 2025 году, провалились, потому что на них не согласилась Украина. Также Рубио подчеркнул, что для установления мира на Украине нужны новые идеи и предложения, и пообещал, что американцы попытаются найти компромисс по вопросу завершения конфликта.

24 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пересмотрели свой подход к пониманию ситуации на Украине, которое было достигнуто на саммите в Анкоридже. Также Лавров сказал, что Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но добьется своих целей при любых обстоятельствах.

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