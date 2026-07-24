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Политика

«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров рассказал об отношении РФ к договоренностям в Анкоридже

Лавров: РФ в рамках договоренностей с США в Анкоридже держит слово пацана
Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты пересмотрели свой подход к пониманиям по ситуации на Украине, достигнутым во время саммита в Анкоридже. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что недавние высказывания государственного секретаря США Марко Рубио свидетельствуют о том, что американская сторона модифицировала свой подход к достигнутым договоренностям. Но, несмотря на это, РФ по-прежнему намерена выполнить задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством МИД в июне 2024 года.

23 июля Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Министр иностранных дел РФ довел до госсекретаря Соединенных Штатов информацию о текущей обстановке в зоне украинского конфликта. Кроме того, дипломат указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием. Рубио, в свою очередь, заявил, что для урегулирования конфликта между РФ и Украиной нужны новые идеи и предложения.

Ранее Рубио пообещал, что США попытаются найти компромисс по Украине.

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