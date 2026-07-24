Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Лавров заявил о стремлении России добиться мира на Украине дипломатией

Лавров: РФ предпочитает политико-дипломатическое урегулирование на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но целей своих добьется при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «больше нет никакого Анкориджа», и США вновь поддерживают Европу в вопросе украинского урегулирования. А исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сказал, что анкориджские договоренности «похоронены», напомнил Лавров журналистам.

Министр задался вопросом, если Соединенные Штаты разделяют эти оценки, то что может сделать Россия.

«Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что нужно понять, чьи конкретно предложения, сделанные во время саммита России и США на Аляске, провалились. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что предложения по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в 2025 году, не привели к успеху, потому что на них не согласился Киев.

Ранее Лавров донес до Рубио позицию России по мирным переговорам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!