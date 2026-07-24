Лавров заявил о стремлении России добиться мира на Украине дипломатией

Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но целей своих добьется при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «больше нет никакого Анкориджа», и США вновь поддерживают Европу в вопросе украинского урегулирования. А исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сказал, что анкориджские договоренности «похоронены», напомнил Лавров журналистам.

Министр задался вопросом, если Соединенные Штаты разделяют эти оценки, то что может сделать Россия.

«Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что нужно понять, чьи конкретно предложения, сделанные во время саммита России и США на Аляске, провалились. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что предложения по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в 2025 году, не привели к успеху, потому что на них не согласился Киев.

Ранее Лавров донес до Рубио позицию России по мирным переговорам.