Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

Маск объяснил, почему в Британии начнется гражданская война

Маск: в какой-то момент Британию ждет расплата за миграционную политику
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании может начаться гражданская война из-за мигрантов, чьи убеждения противоречат западным ценностям. Об этом в интервью Economist заявил американский бизнесмен Илон Маск.

По словам Маска, в Великобритании быстро увеличивается группа людей, чьи убеждения противоречат западным ценностям, и в какой-то момент они взбунтуются.

«В какой-то момент наступит расплата, и они попытаются это сделать. Они будут отстаивать свои взгляды, и им будут противостоять. Это то, что называется гражданской войной. И, очевидно, это тенденция», — отметил он.

Маск подчеркнул, что он выступает против насилия, к которому прибегают мигранты, а также против «навязывания правил и законов», не соответствующих тому, «что привыкли принимать на Западе». Также бизнесмен назвал «ужасным» то, что такие традиционные СМИ, как Economist, не признают проблему миграции.

Еще в 2024 году Маск говорил о том, что в Великобритании неизбежно будет гражданская война. Тогда же он отмечал, что многие страны в мире рискуют столкнуться с гражданскими войнами, и их причинами будет то, что «политику идентичности возвышают над национальной гордостью».

В конце мая российский сенатор Алексей Пушков заявил, что идеология глобализма и бесконтрольная миграция являются приговором для Западной Европы и уничтожают ее.

Ранее Хегсет заявил, что Европа «подвергается штурму опасных идеологий» через мигрантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!