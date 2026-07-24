Маск объяснил, почему в Британии начнется гражданская война

В Великобритании может начаться гражданская война из-за мигрантов, чьи убеждения противоречат западным ценностям. Об этом в интервью Economist заявил американский бизнесмен Илон Маск.

По словам Маска, в Великобритании быстро увеличивается группа людей, чьи убеждения противоречат западным ценностям, и в какой-то момент они взбунтуются.

«В какой-то момент наступит расплата, и они попытаются это сделать. Они будут отстаивать свои взгляды, и им будут противостоять. Это то, что называется гражданской войной. И, очевидно, это тенденция», — отметил он.

Маск подчеркнул, что он выступает против насилия, к которому прибегают мигранты, а также против «навязывания правил и законов», не соответствующих тому, «что привыкли принимать на Западе». Также бизнесмен назвал «ужасным» то, что такие традиционные СМИ, как Economist, не признают проблему миграции.

Еще в 2024 году Маск говорил о том, что в Великобритании неизбежно будет гражданская война. Тогда же он отмечал, что многие страны в мире рискуют столкнуться с гражданскими войнами, и их причинами будет то, что «политику идентичности возвышают над национальной гордостью».

В конце мая российский сенатор Алексей Пушков заявил, что идеология глобализма и бесконтрольная миграция являются приговором для Западной Европы и уничтожают ее.

Ранее Хегсет заявил, что Европа «подвергается штурму опасных идеологий» через мигрантов.