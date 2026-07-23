Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

Рубио пообещал, что США попытаются найти компромисс по Украине

Рубио: США будут пытаться найти компромисс по Украине
Kevin Mohatt/Reuters

США пытались и будут пытаться найти компромисс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Guardian.

Рубио подчеркнул, что США хотят добиться заключения мирного соглашения по Украине и окончания боевых действия, и Вашингтон «готов сыграть» в этом процессе «любую положительную роль». При этом он отметил, что будущее соглашение должно устроить как Россию, так и Украину.

«В этом и заключалась сложность: найти такое решение, которое устроило бы обе стороны. Мы пытались и будем продолжать пытаться найти компромисс, который приведет к этому. И мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность. Мы заявляем об этом сегодня, и мы заявляли об этом и раньше», — отметил он.

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп считает идущий конфликт «бессмысленным» и хочет добиться его завершения. И американцы готовы предложить «новые идеи и концепции» «в подходящей остановке и форме», если появится такая возможность и будут созданы необходимые условия.

«Президент полон решимости добиться этого, и каждый день, если мы видим возможность что-то изменить в этом направлении, мы это делаем. <…> Он считает эту войну глупой. Он считает её бессмысленной. И если мы сможем сыграть роль в её прекращении, мы будем использовать для этого мощь и влияние Соединенных Штатов. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится», — подчеркнул Рубио.

Он также сказал, что у обеих сторон конфликта «должен быть стимул» к прекращению боевых действий.

Кроме того, Рубио заявил, что предложения, обговоренные с российской стороной в Анкоридже, не привели к результату, потому что на них не согласился Киев. Он подчеркнул, что для установления мира на Украине нужны новые идеи и предложения.

23 июля в Маниле Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД заявил, что Лавров подтвердил готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта и отметил приверженность РФ предложениям, которые обговаривались на саммите в Анкоридже.

Ранее в США заявили о «подходящем времени» для завершения конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!