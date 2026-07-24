Илон Маск заявил, что Украина должна уступить России территории

Любое мирное соглашение по Украине должно подразумевать территориальные уступки России. Об этом в интервью Economist заявил американский бизнесмен, основатель Tesla, SpaceX и Starlink Илон Маск.

По словам Маска, в ходе урегулирования конфликта Украина должна будет уступить территории России.

«Любое мирное соглашение должно предусматривать территориальные уступки [России]», — пишет СМИ со ссылкой на Маска.

22 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия якобы рассматривает новые заявления американских властей как свидетельство того, что договоренности Анкориджа «рухнули». Также СМИ писало, что Россия якобы больше не желает возвращать Киеву часть занятых территорий Сумской и Харьковской областей в обмен на выход ВСУ из Донбасса в рамках мирной сделки.

22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия для начала «серьезных сложных переговоров» хорошо известны Киеву, и после их выполнения боевые действия могут завершиться «очень быстро».

23 июля госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что предложения по урегулированию украинского конфликта, обговоренные в Анкоридже в 2025 году, провалились, так как на них не согласилась Украина. Кроме того, Рубио отметил, что для установления мира на Украине нужны новые идеи и предложения.

Ранее Рубио пообещал, что США попытаются найти компромисс по Украине.