В Раде назвали новую возможную причину отставки Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не вернет Михаила Федорова на должность главы Минобороны, а причиной отставки могла быть чрезмерная популярность министра. Об этом Liga.net заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

«Там был целый ряд причин. Возможно, эта не была главной. Если исходить из этого, то в чем логика президента возвращать его обратно? Так он усиливает его и ослабляет себя. Президент ведет войну, но все равно думает о политике. С этой точки зрения возвращать Федорова ему нет никакого смысла», — сказал Рахманин.

15 июля Зеленский уволил Федорова с должности министра обороны Украины. Одной из причин увольнения стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, который затем также ушел в отставку.

Украинские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций. 23 июля Федоров заявил, что не согласен ни на какую другую должность, кроме министра обороны.

Ранее в США заявили о «слабости» Зеленского на фоне кадровых перестановок.