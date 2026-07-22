Сырский заявил, что оставляет армию Украины «в состоянии наступления»

Александр Сырский подтвердил уход с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что оставляет армию страны «в состоянии наступления». Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления», — написал военный.

Впервые слухи об отставке Сырского появились на фоне массовых протестов на Украине, вызванных увольнением министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, Федоров конфликтовал с Сырским и пытался добиться его отставки.

21 июля стало известно, что Сырского сняли с должности главкома ВСУ, назначив на его место генерал-майора Михаила Драпатого. Последний в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее стало известно, чем отставка Сырского полезна России.