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Политика

Экс-министр обороны Украины назвал должность, которую хочет получить

Федоров: не соглашаюсь ни на какую должность, кроме министра обороны
Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров заявил украинскому изданию «Новости.LIVE», что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства.

«Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны — президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», — сказал он.

23 июля украинские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций. До этого экс-министру обороны предлагали должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и другие посты, однако Федоров отказался от всех предложений.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход выразила мнение, что Федоров свергнет Зеленского, если тот восстановит его в должности министра обороны страны.

22 июля политолог, украинист Богдан Безпалько допустил, что отправленный в отставку Федоров может заявить о президентских амбициях. Эксперт указал, что экс-глава минобороны Украины — человек молодой, амбициозный, дерзкий. В этом отношении он вполне может сыскать поддержки со стороны внутренних и внешних игроков, отметил Безпалько.

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Федорова.

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