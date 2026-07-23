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Политика

Зеленский предложил Федорову новый пост

Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера по вопросам военных инноваций
Virginia Mayo/AP

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову должность вице-премьера по вопросам военных инноваций. Об этом сообщает «Укринформ».

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа было заявлено, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону последнего.

По словам политолога, украиниста Богдана Безпалько, отправленный в отставку Михаил Федоров может заявить о президентских амбициях. Эксперт указал, что экс-глава минобороны Украины — человек молодой, амбициозный, дерзкий. В этом отношении он вполне может сыскать поддержки со стороны внутренних и внешних игроков, отметил Безпалько.

Политолог также обратил внимание, что западные СМИ на данный момент выступают с медийной поддержкой Федорова. По мнению Безпалько, Федоров сегодня главная фигура, которая в медиа оппонирует Зеленскому.

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Михаила Федорова.

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