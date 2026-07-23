В Евросоюзе заявили о работе над дальнейшими санкциями против России

Каллас: Евросоюз работает над дальнейшими санкционными мерами против РФ

Евросоюз (ЕС) работает над дальнейшими санкционными мерами в отношении России. Об этом в соцсети X сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы согласовали 21-й пакет санкций против России. Это еще не конец санкционного курса. Мы уже работаем над следующими шагами», — написала она.

23 июля Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, из которого исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает сферы финансов и энергетики.

22 июля издание Politico писало, что в ЕС уже исчерпаны «простые решения» по поводу принятия антироссийских санкций, так как дальнейшие меры затрагивают интересы членов союза. 19 июля газета Financial Times (FT) сообщала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.