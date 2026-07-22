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Политика

В ЕС рассказали о проблемах с новыми санкциями против России

Politico: в ЕС больше нет простых решений по антироссийским санкциям
Yana Rodenbusch/Reuters

В ЕС уже исчерпаны «простые решения» по поводу принятия антироссийских санкций, так как дальнейшие меры затрагивают интересы государств объединения. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Больше нет простых решений, ведь уже подготовлено 20 пакетов. Вы будете все чаще сталкиваться с интересами отдельных государств-членов, поэтому нужно найти баланс», — сказал дипломат ЕС.

Издание пишет, что принятие 21-го пакета антироссийских санкций по-прежнему ожидается, однако для его заключения могут потребоваться дополнительные уступки со стороны ЕС. Семь человек, которые работают над новым пакетом санкций, сообщили, что ряд положений уже был ослаблен или исключен.

«Для нас стало неожиданностью и разочарованием, что много государств-членов затягивают свои действия. В этот момент, когда Россия начинает ощущать последствия войны для своей внутренней экономики и общественного мнения, крайне важно продолжать ужесточать санкции ЕС против России», — заявил финский депутат Европарламента и председатель делегации ЕС по России заявил Вилле Ниинисте.

19 июля газета Financial Times (FT) писала, что в Евросоюзе снижается поддержка новых антироссийских санкций, и все больше стран ЕС требуют исключений из новых санкций или блокируют ограничения, опасаясь ущерба для собственных компаний.

Издание также сообщало, что при обсуждении последнего пакета антироссийских санкций Австрия и Греция наложили вето на его принятие. Еще четыре страны — Германия, Франция, Италия и Португалия — считают необходимым смягчить некоторые положения или ввести исключений для своих экономик.

Издание Politico со ссылкой на источники отмечало, что Еврокомиссия из-за позиции Греции может изменить некоторые пункты 21-го пакета антироссийских санкций.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

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