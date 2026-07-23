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Политика

Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против РФ
Владимир Сергеев/РИА Новости

Послы стран Евросоюза (ЕС) утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против РФ без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

19 июля газета Financial Times писала, что в Евросоюзе снижается поддержка новых антироссийских санкций, и все больше стран ЕС требуют исключений из новых санкций или блокируют ограничения, опасаясь ущерба для собственных компаний.

Издание также сообщало, что при обсуждении последнего пакета антироссийских санкций Австрия и Греция наложили вето на его принятие. Еще четыре страны — Германия, Франция, Италия и Португалия — считают необходимым смягчить некоторые положения или ввести исключений для своих экономик.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

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