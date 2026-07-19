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Политика

В Европе рассказали о проблемах с введением новых санкций против России

FT: в ЕС снижается поддержка новых санкций против России
Virginia Mayo/AP

Поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов.

В публикации утверждается, что все больше европейских стран требуют исключений из новых ограничений или вовсе блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных компаний.

По словам источников издания, при обсуждении последнего пакета санкций исключений добивались Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

По словам одного из собеседников издания, ситуация является серьезным кризисом для всего подхода к рестрикциям. Если все будут требовать отступлений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций окажется просто пустой коробкой, добавил он.

Источники FT также утверждают, что на настроения в Евросоюзе влияют рост экономических издержек, ослабление решимости поддерживать Украину, а также ожидания возможного мирного соглашения.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что чтобы участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, Европа должна немедленно отменить санкции против РФ, перестать продвигать вступление Украины в НАТО и прекратить перевооружение.

Ранее в Сербии заявили, что Белград никогда не согласится на санкции против России.

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