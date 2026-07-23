Раскрыты детали нового пакета санкций ЕС против России

Новый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза затрагивает сферы финансов и энергетики. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Он уточнил, что 21-й пакет санкций нацелен на секторы российской экономики с наибольшей значимостью, это: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля.

Кроме того, в новом пакете санкций Евросоюз запретил своим банкам трансграничные транзакции с российскими кредитными организациями.

«Мы запрещаем транзакции еще с 32 российскими банками, а также криптофирмами и платформами для торговли нефтью», — цитирует The Guardian главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС замораживает корректировку потолка цен на российскую нефть на год, а также запрещает въезд в страны Евросоюза, также санкции введут против судов «теневого флота».

» ...мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила фон дер Ляйен.

До этого Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет санкций против РФ без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.