Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Раскрыты детали нового пакета санкций ЕС против России

Кошта: новые антироссийские санкции затрагивают энергетику и финансы
Reuters

Новый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза затрагивает сферы финансов и энергетики. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Он уточнил, что 21-й пакет санкций нацелен на секторы российской экономики с наибольшей значимостью, это: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля.

Кроме того, в новом пакете санкций Евросоюз запретил своим банкам трансграничные транзакции с российскими кредитными организациями.

«Мы запрещаем транзакции еще с 32 российскими банками, а также криптофирмами и платформами для торговли нефтью», — цитирует The Guardian главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС замораживает корректировку потолка цен на российскую нефть на год, а также запрещает въезд в страны Евросоюза, также санкции введут против судов «теневого флота».

» ...мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила фон дер Ляйен.

До этого Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет санкций против РФ без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!