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Политика

На Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России

Аналитик Кьеркегор: ЕС близок к пику в вопросе санкций против России
Yana Rodenbusch/Reuters

Евросоюз приблизился к пику в своей санкционной политике против России. Об этом Financial Times (FT) заявил старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Якоб Кьеркегор.

По его словам, отказы европейских столиц принять последние предложения по 21-му пакету антироссийских санкций достигли беспрецедентного уровня, так как теперь для членов ЕС теперь «под угрозой находятся самые ценные активы».

«Мы подошли к концу, когда люди понимают, что теперь в глазах политиков государств-членов [ЕС] под угрозой находятся самые ценные активы. И мы, по сути, оказались в ситуации, когда национальные лидеры считают, что их больше нельзя пристыдить, запугать или как-либо еще заставить отказаться от решения этих вопросов», — сказал он.

FT также писала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций, и все больше европейских стран требуют исключений из новых ограничений или вовсе блокируют отельные меры, так как опасаются ущерба для собственных компаний.

Издание отметило, что при обсуждении последнего пакета санкций Австрия и Греция наложили вето на принятие документа. А еще четыре страны — Германия, Франция, Италия и Португалия — выступили за смягчение отдельных положений или введение исключений для своих экономик.

Издание Politico со ссылкой на источники написало, что Еврокомиссия из-за позиции Греции может изменить некоторые пункты 21-го пакета санкций против России.

Ранее Дмитриев прокомментировал снижение поддержки санкций в Евросоюзе против России.

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