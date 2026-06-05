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Политика

Песков оценил отношения России и США

Песков: Россия и США слишком запустили двусторонние отношения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и США слишком запустили двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы (кроме конфликта на Украине — «Газета.Ru») до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным. Мы считаем, что мы и так слишком запустили наши индустриальные отношения», — сказал он.

Песков призвал развивать двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке». Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
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