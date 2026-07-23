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Политика

Глава МИД Германии хочет обсудить с Украиной перестановки в ВСУ

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия хочет знать подробности перестановок в ВСУ
Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хочет обсудить с украинской стороной кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Web.de (DPA).

Вадефуль отметил, что намерен встретиться с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить изменения в руководстве ВСУ. Также немецкий министр добавил, что намерен обговорить с ним ситуацию в сфере безопасности.

«Вы знаете, Германия является и останется одним из крупнейших сторонников Украины — в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы знать подробности происходящего там. Но я совершенно уверен, что мы можем понять эти решения и что в целом процесс реформ на Украине будет продолжаться», — отметил он.

21 июля известно об уходе главкома ВСУ Александра Сырского в отставку, а 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. На должность главкома украинский президент назначил Михаила Драпатого.

22 июля Зеленский сообщил об уходе со своей должности главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, пост занял его заместитель Игорь Скибюк.

15 июля Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Михаила Федорова.

Ранее в России связали назначение Драпатого главкомом ВСУ с Британией.

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