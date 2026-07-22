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В России связали назначение Драпатого главкомом ВСУ с Британией

Военэксперт Криницын: Драпатого назначили главкомом ВСУ из-за давления Британии
MykhailoDrapatyi/X

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ из-за давления со стороны Великобритании. Такое мнение в беседе с RTVI выразил военный эксперт Олег Криницын.

«Как мы знаем, Драпатый — это агент британской разведки, а MI-6 охраняет Зеленского, контролирует его каждый шаг. <...> Драпатый больше выбран не как специалист, не как полководец, а как рука британцев, которые этим щелкнули по носу Зеленскому и ткнули его в навоз», — сказал эксперт.

Криницын считает, что этим шагом Британия продемонстрировала украинскому лидеру, что тот полностью находится под контролем Лондона и будет делать так, как требует Соединенное Королевство.

21 июля Сырского сняли с должности главкома ВСУ, а на его место назначили генерал-майора Драпатого. Последний в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск». Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее стало известно, чем отставка Сырского полезна России.

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