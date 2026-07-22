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Политика

Поддержка войны в Иране среди сторонников Трампа снизилась

Politico: все больше сторонников Трампа считают неоправданной войну в Иране
Mike Segar/Reuters

В США сокращается количество сторонников президента США Дональда Трампа, которые считают, что война в Иране оправдывает экономические издержки. Об этом говорят данные опроса Public Firs, которые опубликовало издание Politico.

«37% избирателей Трампа, называющих себя сторонниками движения MAGA, считают, что США должны продолжать свое участие в войне в Иране только если это не приведет к увеличению расходов. В мае такого мнения придерживались с 29% [сторонников]. Почти каждый пятый избиратель, поддерживающий MAGA, считает, что США должны прекратить войну в Иране, независимо от издержек», — пишет СМИ.

Издание отметило, что снижение поддержки войны в Иране среди преданных сторонников Трампа говорит о том, что «терпение американцев иссякает», и экономика продолжает оставаться главным фактором для избирателей.

Кроме того, издание указало на то, что 21% американцев считает, что война в Иране стоит больших затрат, а 28% говорят, что США не должны продолжать ее вне зависимости от издержек.

Один из приближенных к Белому дому людей рассказал, что в Белом доме сейчас царит серьезное разочарование, и Трамп «полностью осознает», что сейчас путь к желаемой победе невозможен.

«Американский народ просто не поддержит эскалацию, которая потребуется на данном этапе», — отметил собеседник газеты.

22 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп имеет множество вариантов действий в ситуации с Ираном в случае отказа Тегерана от переговоров. До этого издание Axios сообщало, что Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Тегераном и дальнейшей эскалацией конфликта.

22 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении 11-й подряд волны ударов по территории Ирана.

21 июля глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что расходы США на конфликт с Ираном составляют $37,5 млрд. 21 июля газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном.

Ранее в США узнали о последствиях новых ударов по Ирану.

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