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Армия

В США узнали о последствиях новых ударов по Ирану

WP: разведка США считает, что удары по Ирану не изменят позицию Тегерана
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Американская разведка пришла к выводу, что новые удары по Ирану не изменят позицию Тегерана на переговорах. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих чиновников США.

Аналитики в разведывательных ведомствах считают, что Иран и США «застряли между миром и войной». По данным издания, американская администрация выслушала брифинг с этими оценками. Собеседники газеты рассказали, что доклад не направлен на точное предсказание дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, а лишь отражает текущее положение дел и возможные тенденции.

После срыва перемирия США и Ирана американцы атаковали Исламскую республику уже десять ночей подряд. 17 июля Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран через посредников получил предложение американцев по деэскалации конфликта и прекращению огня.

Ранее Иран атаковал американские базы на территории Кувейта.

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