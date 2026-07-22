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Политика

Рубио рассказал о позиции Трампа по Ирану

Рубио: Трамп располагает множеством вариантов действий в ситуации с Ираном
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп имеет множеством вариантов действий в отношении ситуации с Ираном. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Что ж, у президента есть много вариантов, если они (Иран — «Газета.Ru») продолжат настаивать на отказе от сотрудничества и переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого издание Axios сообщало, что Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее Трамп пообещал ударить по ядерному объекту в Иране.

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