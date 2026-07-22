США завершили очередную волну ударов по иранской территории

Американские войска завершили 11-ю подряд волну ударов по территории Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Атаки были завершены 22 июля в 3:00 мск. Успешные удары наносились по иранским центрам управления военными операциями, военно-морским объектам, авиационным ангарам, складам беспилотников и военной логистической инфраструктуре. CENTCOM отмечает, что способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе будет еще больше ослаблена.

21 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что американские войска могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия. Информацию о нем передал Израиль, который пытается склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных ударов по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Исламской Республики с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее в США узнали о последствиях новых ударов по Ирану.