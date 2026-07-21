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Глава Пентагона раскрыл сумму, потраченную США на конфликт с Ираном

Хегсет: США потратили на конфликт с Ираном $37,5 млрд
Alex Brandon/AP

Расходы США на конфликт с Ираном составляют $37,5 млрд. Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет на слушаниях в сенате, пишет РИА Новости.

«Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», — сказал министр.

21 июля газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном, и некоторые критически важные статьи расходов могут остаться без финансирования в ближайшие недели.

Отмечается, что часть бюджета на 2026 год, покрывающая текущие операции ВМС и ВВС, может иссякнуть к концу июля. Чтобы продержаться до 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства, отменяя учения и сокращая расходы на оборудование, тренировки и техническое обслуживание, необходимые для поддержания боеготовности. На этом фоне Белый дом запросил у конгресса $67 млрд на покрытие военных расходов.

В конце июня директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут оценивал затраты на войну с Ираном в $30 млрд, но независимые аналитики считают, что реальная сумма выше. К тому же его оценка не включает расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных иранскими ударами.

Ранее в США оценили сроки восполнения арсенала боеприпасов после войны с Ираном.

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