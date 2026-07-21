Трампу предлагают заключить новое перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта. Об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что официальные лица США и Израиля видят только два жизнеспособных варианта развития событий: либо новое 10-дневное перемирие для возобновления работы Ормузского пролива, либо же масштабная военная кампания США и Израиля, целью которой будет принуждение Тегерана к капитуляции.

«Трамп еще не принял решения. Но официальные лица считают, что следующие несколько дней определят, какой путь возобладает — ведь для ведения затяжного, неразрешимого конфликта, парализовавшего Персидский залив, возможностей практически не осталось», — пишет СМИ.

Два источника сообщили Axios, что Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня. Американские чиновники рассказали, что администрация Трампа изучает это предложение, и Вашингтон призвал Израиль избегать шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии.

Кроме того, издание отмечает, что региональные посредники спешат прервать «цикл ответных мер», который с каждым ударом становится все более губительным, дорогостоящим и трудным для сдерживания. Новый вариант соглашения о прекращении огня позволит остановить боевые действия, вновь открыть оба судоходных пути через Ормузский пролив и дать Вашингтону и Тегерану «возможность спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании». Планируется, что в течение 10-дневного прекращения огня стороны будут вести переговоры о долгосрочном соглашении, которое будет регулировать проход через Ормузский пролив.

«Мы сообщили США и Ирану, что предлагаем период охлаждения», — заявил один из источников в регионе.

В то же время Вашингтон готовится к провалу переговоров. Издание подчеркнуло, что Трамп и Иран пока не приняли предложение, и обе стороны, похоже, «полны решимости» усилить свои позиции за счет дальнейших ударов.

«В последние дни американские военные направили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для крупной эскалации. Израильские источники сообщают, что армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной скоординированной кампании в течение нескольких дней», — отметили журналисты.

Один из источников Axios в регионе сообщил, что Белый дом может продолжить бомбардировки Ирана еще несколько дней, прежде чем всерьез рассматривать предложение о перемирии. Высокопоставленный американский чиновник также заявил, что переговоры продолжаются, но Трамп пока еще не завершил ответные действия против Ирана.

«Президент сосредоточен на том, чтобы заставить Иран заплатить за нарушения меморандума о взаимопонимании и продолжающиеся террористические акты в Ормузском проливе. Кроме того, президент заставит Иран заплатить за недавнюю потерю американских солдат. Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не сочтет иначе», — заявил чиновник изданию Axios.

После срыва перемирия США и Ирана американцы атаковали Исламскую республику уже десять ночей подряд. 17 июля Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран через посредников получил предложение американцев по деэскалации конфликта и прекращению огня. До этого газета Washington Post (WP) писала, что США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном.

Ранее Иран атаковал американские базы на территории Кувейта.