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Армия

У Пентагона иссякли деньги на критически важные расходы из-за войны с Ираном

WP: флот и авиация США к августу останутся без денег из-за трат на войну в Иране
Nathan Howard/Reuters

Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном, и некоторые критически важные статьи расходов могут остаться без финансирования в ближайшие недели. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Часть бюджета на 2026 год, покрывающая текущие операции ВМС и ВВС, может иссякнуть к концу июля. Чтобы продержаться до 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства, отменяя учения и сокращая расходы на оборудование, тренировки и техническое обслуживание, необходимые для поддержания боеготовности.

Белый дом запросил у Конгресса $67 млрд на покрытие военных расходов. Сегодня министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступят в Сенате с его обоснованием. Однако Палата представителей уходит на каникулы до конца августа, поэтому вряд ли согласует финансирование раньше сентября.

Кроме того, Пентагон запросил у Конгресса разрешение перераспределить $4,3 млрд, предназначенных для обучения и закупок, на более срочные нужды.

Директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут ранее оценивал затраты на войну с Ираном в $30 млрд, но независимые аналитики считают, что реальная сумма выше. К тому же его оценка не включает расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных иранскими ударами.

Ранее в США оценили сроки восполнения арсенала боеприпасов после войны с Ираном.

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