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Политика

На Западе сообщили об отказе России от уступок по Украине

Bloomberg: Россия считает, что договоренности Анкориджа рухнули
Kevin Lamarque/Reuters

Россия якобы рассматривает новые заявления американских властей как свидетельство того, что достигнутые в Анкоридже договоренности «рухнули». Об этом пишет Bloomberg.

Источники издания рассказали, что Россия отказалась от уступок Украине в вопросе территорий, и теперь не желает возвращать Киеву часть занятых территорий Сумской и Харьковской областей в рамках мирной сделки, планируя сохранить их в качестве буферных зон. По словам собеседников СМИ, Россия теперь якобы готова вести переговоры только после взятия остатков Донбасса.

Bloomberg написал, что Москва ужесточила свою позицию из-за ударов Украины по России.

17 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия во время встречи на Аляске согласилась на предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, однако Европа и президент Украины Владимир Зеленский пытаются отговорить Трампа от этих шагов.

Также Лавров назвал «бессовестными» журналистов Washington Times из-за статьи, в которой говорилось об якобы случившемся отказе России от предложений американцев по украинскому вопросу на саммите на Аляске.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Кремль готов продолжить с Белым домом обсуждение тем, затронутых в Анкоридже.

28 июня глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что сегодня «духа Анкориджа» больше нет, а России нужно начать переговоры с Киевом.

Ранее академик объяснил появление понятия «Дух Анкориджа».

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