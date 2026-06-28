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Политика

На Украине заявили, что «духа Анкориджа» больше нет

Сибига призвал Россию забыть о «духе Анкориджа» и начать переговоры с Украиной
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что сегодня «духа Анкориджа» больше нет, а России стоит начать переговоры с Киевом.

«Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать призрачным и исчезнуть», – заявил министр.

По его мнению, Москве «следует перестать верить в чудеса», сесть за стол переговоров и положить конец российско-украинскому конфликту.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа».

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