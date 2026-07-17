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Политика

Лавров назвал «бессовестными» журналистов The Washington Times

Лавров пристыдил The Washington Times за статью о переговорах в Анкоридже
Евгений Биятов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал журналистов издания The Washington Times «бессовестными» из-за статьи, в которой утверждается, что Россия якобы отказалась от предложений президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу на саммите на Аляске. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По словам Лаврова, в статье утверждается, будто Москва могла бы получить возможность смягчить санкции и развивать экономические отношения с США, если бы согласилась на инициативы Трампа при условии добросовестного участия в переговорах по Украине.

«Ну нет совести у журналистов», – заявил Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД подчеркнул, что фактическая ситуация кардинально отличается от представленной в СМИ. Он отметил, что Россия не отвергала предложения американского президента.

«Мы приняли (инициативы Трампа. — прим. ред.)», — добавил министр.

До этого Лавров рассказал, что в Анкоридже России были сделаны «компромиссные предложения». Не сразу, подумав, Москва с ними согласилась, подчеркнул дипломат.

Ранее в России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа».

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