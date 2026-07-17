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Политика

Лавров заявил о соглассии России на предложения Трампа в Анкоридже

Лавров: на Аляске Россия приняла предложение Трампа по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась на предложения президента США Дональда Трампа, озвученные на Аляске, однако Европа и глава Украины Владимир Зеленский пытаются отговорить американского лидера от этого шага. Об этом сообщает Life.ru.

«Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

До этого Лавров назвал журналистов издания The Washington Times «бессовестными» из-за статьи, в которой утверждается, что Россия якобы отказалась от предложений президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу на саммите на Аляске.

По словам министра, в статье утверждается, будто Москва могла бы получить возможность смягчить санкции и развивать экономические отношения с США, если бы согласилась на инициативы Трампа при условии добросовестного участия в переговорах по Украине.

Ранее в России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа».

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