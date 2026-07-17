Лавров заявил о соглассии России на предложения Трампа в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась на предложения президента США Дональда Трампа, озвученные на Аляске, однако Европа и глава Украины Владимир Зеленский пытаются отговорить американского лидера от этого шага. Об этом сообщает Life.ru.

«Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

До этого Лавров назвал журналистов издания The Washington Times «бессовестными» из-за статьи, в которой утверждается, что Россия якобы отказалась от предложений президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу на саммите на Аляске.

По словам министра, в статье утверждается, будто Москва могла бы получить возможность смягчить санкции и развивать экономические отношения с США, если бы согласилась на инициативы Трампа при условии добросовестного участия в переговорах по Украине.

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