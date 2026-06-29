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Политика

Путин заявил о готовности продолжить обсуждение с США модальностей Анкориджа

Путин: Россия готова продолжить с США обсуждение тем, затронутых в Анкоридже
Jeenah Moon/Reuters

Кремль готов продолжить с Белым домом обсуждение всех модальностей, озвученных на саммите в Анкоридже, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал он.

На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что президенты США и России не достигли соглашения в Анкоридже. Тем не менее Вашингтон готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите стороны обсудили, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После встречи Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от России ждут новых уступок.

Ранее глава МИД Украины посоветовал Москве «перестать верить в чудеса».

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