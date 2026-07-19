Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Академик объяснил появление понятия «Дух Анкориджа»

Президент ИМЭМО РАН Дынкин: «Дух Анкориджа» был изобретением журналистов
Kevin Lamarque/Reuters

Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил в разговоре с ТАСС, что словосочетание «дух Анкориджа» является изобретением журналистов.

«Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», — сказал Дынкин.

По словам академика, после саммита на Аляске политический капитал президента США Дональда Трампа оказался растрачен на серьезные внутренние проблемы, иммиграцию, а также на нападения на Венесуэлу и Иран.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.

В июне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Роспатент зарегистрирует товарный знак «Дух Анкориджа».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!