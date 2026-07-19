Академик объяснил появление понятия «Дух Анкориджа»

Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил в разговоре с ТАСС, что словосочетание «дух Анкориджа» является изобретением журналистов.

«Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», — сказал Дынкин.

По словам академика, после саммита на Аляске политический капитал президента США Дональда Трампа оказался растрачен на серьезные внутренние проблемы, иммиграцию, а также на нападения на Венесуэлу и Иран.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.

В июне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Роспатент зарегистрирует товарный знак «Дух Анкориджа».