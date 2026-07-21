На Западе предупредили об опасности внедрения ИИ в военные действия

Автоматизация войны и введение искусственного интеллекта в боевые действия может привести к непредсказуемым и «ужасным» последствиям. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание отметило, что международное сообщество так и не смогло установить ограничения на использование автоматизированного оружия, а усилия Организации объединенных наций (ООН) «не привели к созданию каких-либо обязательных правил или кодексов поведения». Вместо этого мировые лидеры «ускоряют движение к эре автоматизированной войне», написало СМИ.

«Сейчас мы действуем вслепую. Никто не обсуждает между собой технологии, разрабатываемые их странами, и существует стимул как можно быстрее внедрять их в практику. К сожалению, я думаю, что прежде чем ситуация улучшится, может произойти что-то ужасное», — сказал отставной генерал-лейтенант ВВС США и бывший директор Объединенного центра искусственного интеллекта вооруженных сил Джек Шанахан.

Издание подчеркнуло, что в автоматизации боевых действий есть множество рисков, так как «алгоритмы могут ошибаться, быть скомпрометированы или приводить к непредвиденным последствиям». Кроме того, машины «не способны принимать этические решения».

«Что если управляемый ИИ-беспилотник, выполняющий будущую миссию, ошибочно примет пассажирский самолет за вражеский и нацелится на него? Ответственность за эту ошибку будет нести армия? Или оборонная компания, разработавшая программное обеспечение?» — сказано в материале.

По словам журналиста, также существует риск того, что автономное оружие одного государства поразит автономное оружие другого государства «по ошибке или из-за недопонимания».

«Эпоха искусственного интеллекта уже наступила. Теперь задача человечества — определить, как и когда его можно использовать, прежде чем машины займут доминирующее положение на поле боя», — написало СМИ.

В июле генсек НАТО Марк Рютте заявил, что беспилотники изменили характер современных боевых действий и стали одним из решающих факторов на поле боя. В том же месяце заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что война дронов на Украине «абсолютно» изменила картину боевых действий.

В конце июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что массовое применение беспилотников в конфликте на Украине усложнило проведение крупных наступательных операций.

5 июля президент России Владимир Путин заявил, что российская промышленность и оборонная наука в состоянии сделать все, чтобы обеспечить вооруженные силы необходимым вооружением, в том числе беспилотниками.

Ранее в ВСУ рассказали, как изменились боевые действия из-за дронов.