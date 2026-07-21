Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

На Западе предупредили об опасности внедрения ИИ в военные действия

NYT: мировые лидеры ускоряют движение к эре автоматизированной войны
Сергей Бобылев/РИА Новости

Автоматизация войны и введение искусственного интеллекта в боевые действия может привести к непредсказуемым и «ужасным» последствиям. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание отметило, что международное сообщество так и не смогло установить ограничения на использование автоматизированного оружия, а усилия Организации объединенных наций (ООН) «не привели к созданию каких-либо обязательных правил или кодексов поведения». Вместо этого мировые лидеры «ускоряют движение к эре автоматизированной войне», написало СМИ.

«Сейчас мы действуем вслепую. Никто не обсуждает между собой технологии, разрабатываемые их странами, и существует стимул как можно быстрее внедрять их в практику. К сожалению, я думаю, что прежде чем ситуация улучшится, может произойти что-то ужасное», — сказал отставной генерал-лейтенант ВВС США и бывший директор Объединенного центра искусственного интеллекта вооруженных сил Джек Шанахан.

Издание подчеркнуло, что в автоматизации боевых действий есть множество рисков, так как «алгоритмы могут ошибаться, быть скомпрометированы или приводить к непредвиденным последствиям». Кроме того, машины «не способны принимать этические решения».

«Что если управляемый ИИ-беспилотник, выполняющий будущую миссию, ошибочно примет пассажирский самолет за вражеский и нацелится на него? Ответственность за эту ошибку будет нести армия? Или оборонная компания, разработавшая программное обеспечение?» — сказано в материале.

По словам журналиста, также существует риск того, что автономное оружие одного государства поразит автономное оружие другого государства «по ошибке или из-за недопонимания».

«Эпоха искусственного интеллекта уже наступила. Теперь задача человечества — определить, как и когда его можно использовать, прежде чем машины займут доминирующее положение на поле боя», — написало СМИ.

В июле генсек НАТО Марк Рютте заявил, что беспилотники изменили характер современных боевых действий и стали одним из решающих факторов на поле боя. В том же месяце заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что война дронов на Украине «абсолютно» изменила картину боевых действий.

В конце июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что массовое применение беспилотников в конфликте на Украине усложнило проведение крупных наступательных операций.

5 июля президент России Владимир Путин заявил, что российская промышленность и оборонная наука в состоянии сделать все, чтобы обеспечить вооруженные силы необходимым вооружением, в том числе беспилотниками.

Ранее в ВСУ рассказали, как изменились боевые действия из-за дронов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!