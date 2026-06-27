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Политика

Сырский сравнил ситуацию на фронте с Первой мировой

Главком ВСУ Сырский: солдаты передвигаются пешком, как в Первую мировую
Valentyn Ogirenko/Reuters

Массовое применение беспилотников на фронте усложнило способность обеих сторон в конфликте на Украине проводить крупные наступательные операции, и поэтому солдаты продвигаются пешком, как во время Первой мировой войны. Об этом в интервью Times рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, поле боя стало «прозрачным», и в хорошую погоду любое скопление войск в радиусе 40 км от линии фронта быстро обнаруживается разведывательными беспилотниками.

«Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она будет уничтожена задолго до достижения линии фронта. Поэтому в настоящее время наши солдаты, как и солдаты противника, фактически вынуждены продвигаться пешком, как в Первой мировой войне», — отметил Сырский.

Кроме того, в интервью главком ВСУ призвал не недооценивать Россию и отметил, что Киев не ожидает скорого переломного момента в конфликте с Москвой и надеется на истощение противника.

В июне обозреватель New York Times (NYT) Констан Мехо отметил, что конфликт на Украине во многом похож на Первую мировую войну из-за «изнурительного характера боевых действий» и новых технологий, которые изменили методы ведения боевых действий.

В феврале Сырский рассказывал, что российские дроны представляют особую угрозу для ВСУ, и технологический прорыв в их производстве создал особо опасную зону на фронте длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров.

26 июня заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что российские войска удерживают инициативу на всей линии фронта.

Ранее во Франции заметили ухудшение ситуации для ВСУ в Константиновке.

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