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Политика

В ВСУ рассказали, как изменились боевые действия из-за дронов

Сержант ВСУ Боб: дроны пока не заменили пехоту на фронте
Сергей Бобылев/РИА Новости

Неправильно было бы говорить о том, что сейчас в конфликте на Украине «воюют исключительно дроны» и они полностью заменили пехоту. Об этом в интервью «Укринформ» заявил главный сержант третьего армейского корпуса ВСУ Владимир «Боб».

«Дроны очень существенно повлияли на современную войну. Это бесспорный факт. И тут я хотел бы обратить внимание на то, насколько сложнее стали условия для обычного пехотинца. Когда над тобой постоянно трудятся враждебные БПЛА, характер службы на позициях кардинально меняется. <…> Дроны заняли очень важное место, но они не заменили пехоту», — сказал он.

Солдат также рассказал, что сейчас от обычных пехотинцев стали требовать навыков, которые «характерны для профессиональных разведчиков», а именно умений «длительное время находиться на одной позиции», маскироваться, не выдавать свое местоположение, а также «определенное время обходиться без надлежащего снабжения и обеспечения». И это «один из наиболее заметных аспектов» того, как технологии изменили характер боевых действий.

В мае газета New York Times (NYT) написала, что конфликты на Украине и в Иране показали, как изменилось ведение боевых действий с появлением «высокоточных средств поражения на поле боя». Также в мае издание Times сравнило конфликт на Украине с компьютерной игрой.

В марте экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что конфликт России и Украины изменил парадигму ведения боевых действий и нарушил баланс в мире. А в феврале обозреватель газеты NYT Марк Сантора подчеркнул, что зона поражения на Украине расширяется, а беспилотники осложняют перемещение войск.

Ранее в России предложили «иранский вариант» изменения тактики СВО.

 
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