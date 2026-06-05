Путин заявил о преимуществе России по дронам на некоторых участках фронта

Путин: на некоторых участках фронта у России есть преимущество по беспилотникам

В конфликте между Россией и Украиной в настоящее время наблюдается равновесие в использовании беспилотных летательных аппаратов, хотя в некоторых российских районах имеет определенные преимущества. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наша промышленность и оборонная наука в состоянии делать все, чтобы обеспечить вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. На поле боя сейчас паритет по дронам, на некоторых участках у армии России наблюдается преимущество», — подчеркнул глава государства.

В ночь на 22 мая в Старобельске произошла атака украинских беспилотников, нацеленная на учебный корпус и общежитие местного колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара здание частично обрушилось. По последним сведениям, 65 человек получили ранения, из которых 21 не выжил.

Владимир Путин в пятницу, 5 июня, выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Путин заявил об ущербе для российской экономики из-за атак БПЛА.