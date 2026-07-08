Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине рассказали, как «война дронов» изменила боевые действия

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: война дронов абсолютно изменила конфликт
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Война дронов на Украине «абсолютно» изменила картину боевых действий. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Дроновая война, FPV, другие применяемые сейчас средства не просто изменили, а полностью повлияли даже на тактику ведения боевых действий. Мы не видим сейчас ни танковых колонн, ни перемещения не только соединений, а просто подразделений уровня роты, батальона, потому что это невозможно. Сейчас идет инфильтрация военнослужащих, какие-то одиночные штурмовые действия», — отметил он.

В конце июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что массовое применение беспилотников в конфликте усложнило способность обеих сторон проводить крупные наступательные операции, и поэтому солдаты передвигаются пешком, как в Первую мировую войну.

В том же месяце обозреватель New York Times (NYT) Констан Мехо отметил, что новые технологии в конфликте на Украине изменили методы ведения боевых действий.

Также в июне главный сержант третьего армейского корпуса ВСУ Владимир «Боб» сказал, что неправильно говорить о том, что в конфликте на Украине воюют «исключительно дроны» и они полностью заменили пехоту.

Ранее Трамп пришел в ужас из-за «войны дронов» на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!