На Украине рассказали, как «война дронов» изменила боевые действия

Война дронов на Украине «абсолютно» изменила картину боевых действий. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Дроновая война, FPV, другие применяемые сейчас средства не просто изменили, а полностью повлияли даже на тактику ведения боевых действий. Мы не видим сейчас ни танковых колонн, ни перемещения не только соединений, а просто подразделений уровня роты, батальона, потому что это невозможно. Сейчас идет инфильтрация военнослужащих, какие-то одиночные штурмовые действия», — отметил он.

В конце июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что массовое применение беспилотников в конфликте усложнило способность обеих сторон проводить крупные наступательные операции, и поэтому солдаты передвигаются пешком, как в Первую мировую войну.

В том же месяце обозреватель New York Times (NYT) Констан Мехо отметил, что новые технологии в конфликте на Украине изменили методы ведения боевых действий.

Также в июне главный сержант третьего армейского корпуса ВСУ Владимир «Боб» сказал, что неправильно говорить о том, что в конфликте на Украине воюют «исключительно дроны» и они полностью заменили пехоту.

Ранее Трамп пришел в ужас из-за «войны дронов» на Украине.