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Политика

Сестра покойного сенатора Грэма объявила о намерении баллотироваться в сенат США

Fox News: сестра покойного сенатора Грэма поборется на выборах за место в сенате США
Christopher Aluka Berry/Reuters

Дарлин Грэм, временно занявшая место своего покойного брата Линдси Грэма в сенате США, объявила о намерении участвовать в выборах, чтобы стать сенатором на постоянной основе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я приняла решение. Я в деле», — сказала она в интервью, отвечая на вопрос о своих политических планах.

13 июля Дарлин Грэм была назначена сенатором от штата Южная Каролина. Соответствующее решение принял губернатор Генри Макмастер после рекомендации президента США Дональда Трампа. Согласно закону Южной Каролины, его глава может по своему усмотрению назначить врио сенатора, пока не будут проведены выборы. Дарлин будет исполнять обязанности сенатора до окончания срока полномочий своего брата, который истекает в январе 2026 года.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». Сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее Нетаньяху рассказал о вспышке ярости у сенатора Грэма в ходе последнего разговора с ним.

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